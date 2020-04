Lieto evento a Monza: Vittoria nasce in casa, i genitori assistiti via telefono

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 aprile 2020 – Stiamo vivendo un momento davvero difficile. Ma per fortuna le buone notizie non si fanno attendere!

Alle 13.12 di oggi è stato chiesto un soccorso nella città di Monza. Causa: parto imminente.

L’infermiera della SOREU Metropolitana ha fornito alla mamma e al papà le istruzioni su come comportarsi in attesa dell’ambulanza.

Alle 13.17 è nata, in casa, la loro secondogenita Vittoria.

Mamma e bimba stanno bene e sono state trasportate all’ospedale San Gerardo di Monza.

Complimenti ai genitori che sono stati bravissimi. Auguri a Vittoria.

Vittorio Aggio