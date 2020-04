Opera. Sgomberato capannone trasformato in rifugio d’emergenza

Denunciato a piede libero un 27enne cinese senza documenti regolari e permesso di soggiorno. L’immobile è stato messo in sicurezza.

(mi-lorenteggio.com) Opera, 9 aprile 2020 – Un immobile occupato abusivamente è stato sgomberato, ieri, dagli agenti della Polizia Locale di Opera. Nel corso del blitz è stato fermato e denunciato a piede libero un cittadino straniero risultato, a seguito di accertamenti, senza documenti e permesso di soggiorno. Per il 27 enne di nazionalità cinese sono state attivate le procedure per il suo allontanamento dal paese.

Tutto è avvenuto intorno alle 18, quando gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti nel capannone dismesso di via Staffora . A lanciare l’sos i cittadini, preoccupati da continui via vai e movimenti sospetti all’interno dell’immobile della zona industriale

Una volta entrati gli agenti hanno fermato l’uomo che bivaccava in precarie condizioni igieniche. Secondo i rilievi e le prime ipotesi, il 27enne non ha vissuto solo a lungo: il ricovero d’emergenza, tenuto in precarie condizioni igienico-sanitarie, contava almeno 4 posti letto. Dopo l’intervento della Polizia Locale, il proprietario ha messo in sicurezza l’area.

“Nonostante l’importante sforzo che la gestione di questo periodo richiede – spiega il Sindaco Antonino Nucera – la polizia locale è riuscita a dare una risposta concreta ai cittadini che hanno segnalato l’anomala presenza ripristinando la legalità sul territorio. A loro va il mio personale grazie”.

V. A.