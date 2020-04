Pasqua. Da Corsico 50 teglie di Tiramisù all’Ospedale Sacco di Milano per un sorriso

I titolari e lo staff del ristornate ‘Antica Posta’: “Con il nostro tiramisù portiamo un po’ di dolcezza tra i medici in prima linea contro il Coronavirus”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 9 aprile 2020 – Trecento porzioni di tiramisù per gli eroi di questa pandemia: i medici e gli infermieri dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano. L’iniziativa parte da Corsico e precisamente dalla volontà dei titolari e lo staff del ristornate ‘Antica Posta’ di aiutare il personale sanitario a “digerire” le brutture, il dolore e lo stress a cui sono sottoposti ogni giorno mentre combattono contro il nemico invisibile Covid-19.

“E’ un piccolo pensiero, il nostro modo di ringraziarli – spiegano – Non è facile confrontarsi tutti i giorni con gli effetti di questo virus, per questo con i nostri mezzi, con quello che sappiamo e possiamo fare, vorremmo offrire loro una piccola “confort food”, qualche cucchiaio di dolcezza in cui rifugiarsi, anche se per pochi minuti. Tra i nostri clienti ci sono diversi medici, infermieri e forze dell’ordine ai quali vogliamo ribadire il nostro grazie per tutto quello che fanno”.

Per due giorni, tra uova, zucchero, caffe e biscotti, adottate tutte le misure di sicurezza, il personale del ristorante corsichese ha lavorato per realizzare circa cinquanta teglie di tiramisù. Alla ricetta tradizionale, questa volta, è stato aggiunto un ingrediente speciale: la gratitudine.

V. A.