Chiarimenti sulla spesa e i controlli ad Assago e Buccinasco

In accordo con Prefettura i Comuni di Assago e Buccinasco, e sempre nel rispetto delle ordinanze governative, comunicano che i cittadini del territorio dovranno fare la spesa prioritariamente nel proprio Comune. In caso di vera necessità, in mancanza dei prodotti o dei servizi richiesti, potranno recarsi anche nei supermercati del Comune vicino

(mi-lorenteggio.com) Assago/Buccinasco (10 aprile 2020) – In occasione delle festività pasquali, in tutto il territorio della Città Metropolitana saranno intensificati i controlli: anche in occasione della Santa Pasqua e di Pasquetta sono vietati gli spostamenti, vietate le gite fuori porta e i ricongiungimenti familiari (anche all’interno dello stesso Comune è vietato recarsi a casa di parenti e amici).

Per chi ha necessità di fare la spesa, secondo quanto disposto dal Governo, di norma è obbligatorio recarsi nei punti vendita aperti all’interno del proprio territorio comunale. Solo nei casi di vera necessità – ossia per particolari esigenze, prodotti o servizi che non si trovano nel proprio Comune – è consentito spostarsi nel Comune limitrofo, come Assago e Corsico.

Per esempio, è consentito recarsi al Tigros perché a pochi metri dal confine di Buccinasco, quindi luogo più vicino per diverse centinaia di famiglie di Buccinasco (consentito anche per chi sceglie il servizio della spesa drive). Così come ai cittadini di Assago sarà permesso andare per esempio al Viaggiator Goloso.

“Riteniamo doverosa la massima severità da parte delle Forze dell’Ordine – dichiarano il sindaco di Assago Lara Carano e il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti – e auspichiamo allo stesso tempo che si comprenda il sacrificio dei cittadini, le loro fragilità e le loro esigenze. Abbiamo chiesto alla nostra Polizia Locale di sanzionare solo in caso di gravi violazioni dei decreti e di assembramenti. Siamo al servizio dei cittadini, restiamo umani”.

Anche oggi il Prefetto di Milano ha consigliato ai sindaci di concertare modalità operative che saranno rispettate anche dalle Forze Ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).