CORONAVIRUS, MAZZALI (FDI): APPROVATA RISOLUZIONE IN COMMISSIONE SANITA’ CON MIA PROPOSTA DI IVA AL 4% PER DPI

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 10 aprile 2020 – “Oggi in commissione Sanità abbiamo approvato la Risoluzione sulla battaglia al Covid-19, nella quale sono state inserite anche alcune mie proposte.

Nel gruppo di lavoro avevo proposto di farci portavoce presso il Governo per valutare la possibilità di adottare l’iva agevolata al 4% sugli acquisti di strumentazione necessaria alla gestione dell’emergenza e specialmente per i DPI. Questo provvedimento sarebbe fondamentale in questo momento e porterebbe benefici immediati. A questo si aggiunge la mia richiesta di aumentare le sanificazioni e di procedere con gli studi per i test sierologici. In particolare quest’ultimo provvedimento è fondamentale per il futuro, sia in termini economici (per permettere la riapertura delle attività in sicurezza) sia in termini sanitari.

La Risoluzione rappresenta l’apporto del Consiglio a questa battaglia che tutta la Regione ha intrapreso nelle ultime settimane. Stiamo lavorando bene ma abbiamo bisogno anche del Governo per dare risposte concrete ai cittadini”

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.