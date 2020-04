Corsico. Arrestato pusher al Q.re Lavagna

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 10 aprile 2020 – Ieri sera, in via Cellini al civico 26, il personale locale Stazione Carabinieri, durante un servizio mirato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato in flagranza un italiano, classe ’75, nullafacente, censurato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

I militari, nella circostanza, dopo aver notato alcuni movimenti sospetti, procedevano a perquisizione domiciliare di iniziativa, rinvenendo all’interno dell’abitazione dell’uomo:

– gr. 90 di hashish;

– gr. 30 di marjuana;

– la somma pari ad euro 400, considerata il provento dell’attività illecita.

L’ arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto in regime domiciliare, in attesa del rito direttissimo in modalità telematica.

V. A.