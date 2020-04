Usmate Velate, quarto decesso per Coronavirus

Ma c’è un dato positivo: calano rispetto all’ultimo aggiornamento le persone in quarantena

(mi-Lorenteggio.com) Usmate Velate, 10 Aprile 2020 -“Sono salite a quattro le persone residenti a Usmate Velate decedute a causa del Covid-19: è delle scorse ore la comunicazione ufficiale della scomparsa di una nostra concittadina. Un ulteriore dolore in questo momento di grande sofferenza. Mi unisco, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità usmatese e velatese, nel porgere le condoglianze alla famiglia, esprimendo vicinanza e sostegno”.

Così il sindaco di Usmate Velate, Lisa Mandelli, nell’aggiornare le statistiche relative al Comune a seguito dei dati ufficiali trasmessi da ATS Brianza.

Numeri che, pur nella situazione di emergenza, offrono un primo timido segnale di speranza: “Le persone complessivamente positive a Covid-19 nel nostro Comune sono 24, dalle quali occorre purtroppo togliere i deceduti, i dimessi e alcuni nominativi non riconducibili a cittadini di Usmate Velate – prosegue il Sindaco – La situazione è quindi stabile, l’epidemia pare essersi arrestata. Un ulteriore segnale positivo è dato dal numero delle persone in quarantena: oggi sono 20, dieci in meno dell’inizio della settimana. È un segnale positivo che non può e non deve farci abbassare la guardia. I controlli della nostra Polizia locale proseguiranno anche nelle prossime ore: a Pasqua e a Pasquetta è fondamentale restare a casa, evitando comportamenti che possano compromettere quanto fatto fino ad ora”.