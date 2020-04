Abbiategrasso. Attività di controllo della Polizia Locale sulle violazioni alle misure di contenimento

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 11 aprile 2020 – Anche questa settimana comunichiamo i dati dei controlli effettuati negli ultimi sette giorni, relativi alle violazioni delle restrizioni alle misure di contenimento contro l’epidemia da COVID-19. In particolare i dati si riferiscono al periodo dalle 13:30 del 3 aprile alle 13 del 10 aprile:

> n.96 interventi di controllo che riguardano: attività commerciali/produttive, controllo persone, controllo veicoli, controllo parchi e luoghi di aggregazione in genere;

> n.101 persone controllate;

> n.30 sanzioni per mancato rispetto delle misure di contenimento;

> n.14 esercizi commerciali controllati;

Riportiamo infine una dichiarazione dell’Assessore Alberto Bernacchi:

“Confidando nel senso di responsabilità dei nostri concittadini, ricordo che sono sempre in vigore le restrizioni alla mobilità e che con tutta probabilità saranno prorogate per tutto il mese di Aprile, festività Pasquali comprese.

Auguro a tutti i concittadini Buona Pasqua e li esorto a rimanere a casa, la tecnologia ci aiuta a stare insieme.

“Tutto andrà bene!”

Redazione