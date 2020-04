EMERGENZA CORONAVIRUS: IL COMUNE DI BRONI LANCIA IL FONDO DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Il primo step vedrà lo sblocco di risorse per una somma compresa tra i 20mila e i 30mila euro

(mi-lorenteggio.com) BRONI, 11 aprile 2020 – Si partirà a stretto giro con una somma compresa tra i 20mila e il 30mila euro, per poi incrementare la disponibilità di cassa in base alle necessità dei beneficiari, agli sviluppi della situazione generale e alla possibilità di reperire ulteriori risorse. Obiettivo: sostenere le realtà economiche cittadine con un’azione mirata al contesto territoriale. Ecco la formula del “fondo di aiuto alle imprese”, un intervento straordinario progettato dal Comune di Broni per integrare, in funzione delle caratteristiche dello spaccato produttivo locale, le misure annunciate dal Governo a favore di commercio, artigianato e industria. «L’emergenza sanitaria ha disegnato una gerarchia delle priorità inedita – spiega il sindaco Antonio Riviezzi – costringendoci a ridefinire l’agenda amministrativa sulla base del quadro che va componendosi di giorno in giorno. Oggi al primo posto c’è l’aiuto alla persona: buoni spesa, mascherine, servizi a tutela delle fasce più sensibili. Tuttavia appare evidente come il perdurare delle giuste misure di distanziamento sociale, unito al blocco di molte attività, stia mandando in sofferenza l’intera economia. Per quanto riguarda la difesa degli equilibri sociali della nostra città, noi non vogliamo lasciare nulla di intentato. Ecco perché abbiamo subito valutato la fattibilità di un intervento che supporti le imprese del territorio, giungendo alla decisione, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, di istituire un fondo speciale dedicato alle aziende».

Gli importi esatti sono ancora in fase di definizione, ma già da ora è chiara quale sarà la strategia di implementazione dell’iniziativa: «Procederemo per gradi – specifica Riviezzi – come del resto ci impone il momento contingente. Non sappiamo per quanto tempo ancora dovremo tenere alta la guardia, né quali saranno le effettive ripercussioni sui mercati. Lo scenario è in divenire e noi dobbiamo comportarci di conseguenza: consegnare una somma definitiva, ora come ora, non avrebbe molto senso. Di certo lavoreremo incessantemente per sbloccare risorse e reperirne altre da eventuali sponsor, così da alimentare il fondo in continuo». «Esiste da anni un forte rapporto di collaborazione tra gli esercizi commerciali e l’amministrazione comunale – interviene l’assessore Mariarosa Estini, con delega al commercio – e nell’ultimo periodo molte attività si sono distinte per l’impegno a favore della collettività, organizzando servizi di consegna per nulla scontati. Non nascondo il debito di riconoscenza nei loro confronti. Anche per questo ci impegneremo al massimo per non lasciare soli i nostri commercianti: desideriamo aiutarli con ogni mezzo possibile ad affrontare questo difficile periodo».

La nuova iniziativa del Comune di Broni va ad aggiungersi alle altre attività messe in campo per fronteggiare l’emergenza. Tra queste, la consegna a domicilio di generi di prima necessità (cibo e medicine) e il servizio telefonico di sostegno psicologico per anziani o persone in condizione di fragilità, oltre alla distribuzione gratuita di mascherine chirurgiche. Provvedimenti che testimoniano la volontà dell’amministrazione guidata da Riviezzi di stare accanto alla cittadinanza, in un frangente che non ha precedenti nella storia contemporanea.