BAREGGIO. UN ACERO PER RICORDARE I MORTI DI CORONAVIRUS

(mi-Lorenteggio.com) Bareggio, 12 aprile 2020 – Stamattina, in occasione della Pasqua, l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo ha portato e fatto benedire un acero al cimitero in ricordo dei defunti bareggesi, in particolare di quelli morti a causa del Coronavirus. Oltre al sindaco, presenti gli assessori, il presidente del Consiglio Angelo Cozzi, il consigliere regionale Silvia Scurati, il parroco don Luigi, i Carabinieri, la Polizia Locale e la Protezione Civile. “L’acero – ha spiegato il sindaco Colombo – sarà piantato nei prossimi giorni all’interno del camposanto e diventerà un punto di preghiera e di ricordo”.

A causa dell’emergenza Covid il cimitero rimane chiuso ma “consapevoli dell’importanza che questo luogo ha per tutti noi, in particolare durante le festività pasquali, si è provveduto alla pulizia dell’intera area”, ha reso noto il primo cittadino.