Coronavirus. La Polizia di Stato dà una mano alle Suore Missionarie della Carità di Baggio

(mi-lorenteggio.com) Milano Baggio, 12 aprile 2020 – opo l’emergenza Covid-19, il Centro delle “Suore Missionarie della Carità” di via Forze Armate 379, da sempre impegnato nell’assistenza morale e materiale delle persone più bisognose, ha visto raddoppiare le richieste d’aiuto ogni giorno di più.

Il Centro delle suore di Madre Teresa di Calcutta si appoggia a volontari e benefattori che lo sostengono con ogni mezzo.

In questo particolare momento di emergenza, i poliziotti del Commissariato Lorenteggio stanno fornendo anche loro un piccolo contribuito, dando una mano alle suore nel prelievo giornaliero, presso i vari benefattori, delle derrate alimentari che servono per confezionare i pasti caldi che al tramonto distribuiscono nei sacchetti. I poliziotti, inoltre, durante la distribuzione, vigilano affinchè tutto avvenga in tranquillità, a tutela di bisognosi e volontari.

