Buccinasco – Dove buttare i rifiuti che di solito si portano in Piattaforma?

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 13 aprile 2020 – La Piattaforma Ecologica è chiusa al pubblico, come fare per buttare i materiali che solitamente portiamo alla piattaforma?

1) Rifiuti ingombranti: chiamate il numero verde AMSA (800 33 22 99) per prenotare il ritiro a ciglio strada a. elettrodomestici di medie e grandi dimensioni (aspirapolveri, forni a microonde, PC, TV, frigoriferi, ecc) b. mobili (divani, armadi, tavoli, sedie), assi di legno, damigiane c. piante in vaso di dimensioni rilevanti

2) rifiuti del giardino/balcone a. hai un giardino e vivi in una villetta o in un condominio? erba, scarti di potatura di siepi, piante e fiori vengono ritirati il LUNEDÌ mattina con la frazione VERDE (esporre la domenica sera dalle 19 ed entro le 6 del mattino). b. vivi in condominio ma hai un balcone? fiori recisi, piante e terra dei vasi (in quantità limitata) può essere gettata nella frazione ORGANICA

3) carta (vecchie riviste, libri che non si possono più regalare, fogli vari, scatole di scarpe e simili): potete utilizzare i cassonetti della carta del condominio o, se la quantità è particolarmente rilevante, potete esporli direttamente nei giorni di raccolta della frazione CARTA vicino ai cassonetti all’interno di sacchetti di carta o scatoloni

4) vecchie pentole o ciotole di metallo: potete gettarle con la raccolta MULTIMATERIALE

5) vecchi piatti e ciotole in ceramica, pirofile e bicchieri di cristallo: se in quantità modeste possono essere gettati nella frazione INDIFFERENZIATA

6) giocattoli: (NON ELETTORNICI) come bambole, macchinine, lego ecc… si possono gettare nella frazione INDIFFERENZIATA

7) CD, videocassette, audiocassette, dischi in vinile, LASTRE si possono gettare nella frazione INDIFFERENZIATA

Per questo materiale, invece, aspettate che riapra la Piattaforma Ecologica e NON gettatelo con i rifiuti a ciglio strada: latte di vernice (anche vuote), solventi, pile e batterie di tutte le dimensioni, farmaci, piccoli elettrodomestici (vecchie radio, telefoni, frullatori…), lampadari e lampadine di ogni genere, specchi e vetri in lastre. Se avete dubbi su dove buttare qualcosa potete leggere l’opuscolo della raccolta differenziata che si trova sul sito istituzionale del Comune di Buccinasco https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/page/guida-alla-raccolta-differenziata, oppure si può visitare la sezione “dove lo butto” sul sito di AMSA https://www.amsa.it/cittadini/buccinasco/dove-lo-butto se ancora non siete riusciti a trovare la risposta giusta potete scrivere una mail al Servizio Politiche Ambientali ecologia@comune.buccinasco.mi.it. Non dimenticatevi che in questo periodo fazzoletti, mascherine e guanti monouso vanno gettati nel secco e il sacco deve essere chiuso in almeno un altro sacco. NON usate le mani per schiacciare i rifiuti nel sacco per ridurre il volume.