OPERA, CASA OCCUPATA: INTERVIENE LA POLIZIA LOCALE

(mi-lorenteggio.com) Opera, 13 aprile 2020 – Anche in questi giorni di festa non si ferma l’attività della Polizia Locale che, oltre alla verifica del rispetto di decreti e ordinanze emesse per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non lascia in secondo piano il controllo del territorio. Ieri, gli agenti del Comando Operese hanno denunciato a piede libero una 40enne, italiana, responsabile di aver occupato abusivamente uno stabile (non abitato da diverso tempo) in pieno centro storico.

A lanciare l’sos sono stati i cittadini che, notando alcuni movimenti sospetti in una villa disabitata di via Dante, hanno chiamato il numero verde 800113800.

Immediato l’intervento degli agenti che dopo aver notato la forzatura della porta d’ingresso con la rottura di una porta vetro per accedere nella sala da pranzo, hanno proseguito il sopralluogo notando diversi cassetti gettati a terra, armadi aperti ed indumenti sul pavimento. Saliti al piano di sopra in camera da letto hanno trovato la donna che, braccata, ha detto “di non avere una casa e di aver occupato l’alloggio per soggiornarvi”.

Dopo i controlli di rito, una 40enne, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti, è stata denunciata all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio.

“L’attenzione sul territorio è sempre alta – ha detto il sindaco Antonino Nucera – e oltre a ringraziare gli agenti della polizia locale, in questo periodo particolarmente impegnati nel far rispettare norme e decreti per il contenimento del Coronavirus, vorrei dire grazie anche ai miei concittadini per la collaborazione e le segnalazioni che continuano a giungere al Comune”.

Questo, nell’arco di pochi giorni, è il secondo caso di occupazione abusiva che ha richiesto l’intervento della polizia locale. Solo qualche giorno fa, un cittadino di nazionalità cinese, senza regolari documenti, era stato denunciato e allontanato da un capannone dismesso in via Staffora. Gli stabili sono stati già rimessi in condizione di sicurezza