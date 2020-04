Rho. Asilo nido comunale: iscrizioni 2020/2021 aperte fino al 30 aprile

(mi-Lorenteggio.com) Rho, 13 aprile 2020 – Sono aperte fino al 30 aprile le iscrizioni ai tre asili nido comunali: “Il trenino delle Meraviglie” di Via Grazia Deledda, “Don Milani” di Via Aldo Moro e “Il Bosco Magico” di Via Palmiro Togliatti, che accolgono ogni anno oltre 180 bambini.

“Gli asili nido comunali sono un servizio fondamentale per le famiglie e stiamo facendo il possibile per garantire il processo di iscrizione secondo i tempi consueti e pubblicare la graduatoria entro il 30 giugno, così da organizzare gli inserimenti per tempo. Ci sono però delle difficoltà legate all’ottenimento della certificazione Isee, che molte famiglie non riescono a procurarsi in questo momento di emergenza: per questo è possibile iniziare a presentare la domanda anche senza la certificazione Isee, da integrare appena sarà disponibile. – commenta l’Assessora alla Scuola e istruzione Valentina Giro -. Insieme alla Coop Stripes, che gestisce le tre strutture, stiamo inoltre organizzando degli open day via web, con presentazioni di ciascuna struttura, foto e video per capire meglio come è strutturato il servizio e come si svolgono le attività educative, insieme a colloqui virtuali con i coordinatori dei nidi per rispondere a tutte le domande dei genitori. Invitiamo quindi le famiglie a procedere all’iscrizione entro il 30 aprile, anche in mancanza dell’Isee, e seguirci sui nostri canali per avere notizie dei prossimi open day virtuali”

Maggiori informazioni sui nidi, sulla modulistica e sui futuri appuntamenti possono essere trovate sulla pagina web www.stripes.it e sulle pagine Facebook dei singoli asili:

Asilo Nido Comunale Rho Togliatti – Il bosco magico

Asilo Nido Comunale Rho Deledda-Il trenino delle Meraviglie

Asilo Nido Comunale Rho Aldo Moro – Don Milani

In questa fase, le domande potranno essere inviate via mail a stripes@pedagogia.it indicando nell’oggetto “domanda di ammissione nidi Rho”, nome e cognome bambino; oppure tramite pec (solo per i possessori di posta certificata) a cooperativa@pec.stripes.it

All’atto dell’iscrizione all’Asilo Nido è necessario presentare la dichiarazione del datore di lavoro di ciascun genitore che attesti l’attività lavorativa a tempo pieno o part-time.

Invitiamo a consultare costantemente le pagine web del Comune e della Coop Stripes per avere gli aggiornamenti in base all’evolversi dell’emergenza Coronavirus.