Rho. #Iostosottocoperta: anche i senzatetto restano a casa ampliati i servizi con due novità

Ampliata l’apertura de dormitorio di Casa Itaca e confermato il servizio pasti anche alla sera fino al 30 aprile

Rho, 13 aprile 2020 – Dormitorio aperto anche di giorno, conferma del servizio mensa serale fino al 30 aprile: questi sono due ampliamenti del progetto “Sotto coperta” voluti dall’Amministrazione comunale, che vede in campo la cooperativa Intrecci, la Caritas cittadina e molti volontari, per fronteggiare l’emergenza coronavirus anche dei senza tetto.

“Tutti noi sappiamo che per ridurre i contagi da coronavirus dobbiamo stare a casa, ma chi la casa non ce l’ha? – afferma l’Assessore ai Servizi Socio sanitari Nicola Violante -. Per queste persone abbiamo deciso di aprire il dormitorio anche di giorno. Casa Itaca ha lo spazio necessario per garantire le distanze tra le persone richieste dalle misure di contenimento dell’epidemia. Abbiamo preso questa decisione per ridurre il più possibile che i senza dimora siano in giro per la nostra città anche in questi giorni. Si è data così continuità alle attività di drop in diurno collegate al progetto Sottocoperta. Da agosto 2019 il dormitorio è rimasto sempre aperto e adesso lo rimarrà anche di giorno. In questo particolare momento di crisi anche economica e grazie ad una donatrice, possiamo confermare il servizio di mensa serale fino al 30 aprile, anziché fino al 3 aprile, un’altra dimostrazione di attenzione verso i nostri cittadini che attraversano un momento di particolare fragilità. Ringrazio per la collaborazione i nostri servizi sociali comunali, la cooperativa Intrecci, Caritas e i tanti preziosi e instancabili volontari”.

Il progetto Sottocoperta garantisce un posto dove dormire a 16 adulti, 12 uomini e 4 donne, e la disponibilità di ulteriori 6 posti.

Sono confermati i servizi del progetto dell’Amministrazione comunale che includono un percorso di inclusione sociale e di assistenza per dare decoro e dignità alle persone, con le modalità consentite dalle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria.

Per info: Cooperativa Intrecci, tel. 02 93180880,

Email: intrecci@coopintrecci.it oppure a.rossi@coopintrecci.it

Redazione