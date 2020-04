Buccinasco. Assistenza infermieristica a domicilio con i volontari del COC

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 aprile 2020 – Un servizio gratuito di assistenza infermieristica a domicilio con i volontari del COC – Centro Operativo Comunale e l’Azienda Speciale Buccinasco. La Giunta comunale nei giorni scorsi ha chiesto all’ASB (farmacie comunali) di sostenere gli infermieri volontari che potranno recarsi a casa dei cittadini che oggi non riescono a rivolgersi al sistema sanitario vista l’emergenza Coronavirus. Il progetto sarà organizzato in due tempi: in questo periodo di emergenza si forniranno agli infermieri materiali e strumenti per poter operare a domicilio. Quando sarà pronto l’ambulatorio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto (nei locali di proprietà comunale), il servizio sarà strutturato in modo continuativo, dopo l’autorizzazione di ATS.

Da domani, tre infermieri professionali si recheranno gratuitamente al domicilio dei cittadini per prestazioni quali medicazioni, iniezioni, misurazione pressione, sostituzione cateteri e altro, anche su indicazione dei medici di famiglia.

I volontari del COC risponderanno al numero 333 6133530 dalle 9 alle 17 per una prima valutazione del bisogno e concordare la visita gratuita a domicilio degli infermieri.

“Compiamo un passo in più a sostegno dei nostri cittadini – dichiara il sindaco Rino Pruiti – grazie alla disponibilità e allo spirito di servizio dei nostri volontari del Centro Operativo Comunale. In queste settimane abbiamo ascoltato bisogni e necessità dei nostri cittadini, portando spesa e farmaci a chi ne aveva bisogno, anche facendo prelievi a domicilio. Chi ha bisogno di medicazioni o altre prestazioni infermieristiche oggi non può andare in ambulatori e ospedali dove il rischio di contagio è alto e le energie sono concentrate sulla gestione dell’emergenza: da oggi in poi i cittadini di Buccinasco potranno contare su un ambulatorio infermieristico a domicilio gratuito”.