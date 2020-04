Coronavirus. A Cisliano iniziati i Test sierologici Covid-19

(mi-Lorenteggio.com) Cisliano, 14 aprile 2020 – Da stamane, alle ore 10.00, presso la palestra comunale di via Papa Giovanni XXIII, sono incominciati i prelievi per l’effettuazione del test sierologico per l’individuazione degli anticorpi contro il Coronavirus, con priorità ai residenti di Cisliano. Gli esami proseguiranno nei giorni seguenti con calendario che verrà comunicato, come si legge sul sito ufficiale del Comune:

PER PRENOTAZIONI INVIARE MAIL A:

covidcisliano@gmail.com

indicando

• NOME

• COGNOME

• TELEFONO

Il costo è di 45 € a testa: il pagamento potrà essere effettuato direttamente in luogo con carta di pagamento o in contanti.

• NON SERVE DIGIUNO

• Verrà confermata la data e la fascia oraria dell’esame

• Per le persone in quarantena, senza costi aggiuntivi verrà predisposto il prelievo presso il domicilio

• E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE MASCHERINA CHIRURGICA e consigliato l’utilizzo di guanti.

Redazione