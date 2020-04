NASCERE A RHO DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Mantenere alta la guardia per garantire sicurezza alle famiglie e fornire loro il massimo grado di assistenza medica e umana in piena pandemia

(mi-lorenteggio.com) Rho, 14 aprile 2020 – Dall’inizio dell’emergenza COVID-19 il sistema ospedaliero si trova ad affrontare uno sforzo eccezionale. A questo proposito vogliamo condividere le buone notizie che riguardano il reparto di Ostetricia ed il reparto di Neonatologia e Patologia Neonatale dell’Ospedale di Rho. Il punto nascita dell’ospedale di Rho continua a lavorare a pieno regime; si registra, anzi, un aumento del numero dei parti nel primo trimestre di quest’anno. Anche il reparto di Neonatologia prosegue l’attività di assistenza ai neonati senza alcuna riduzione dei servizi. Ad oggi nel reparto di Ostetricia e nel reparto di Neonatologia non si sono verificati casi di infezione da COVID-19; è comunque previsto un percorso dedicato per l’assistenza ai casi sospetti o confermati.

In questa fase l’equipe ostetrica e neonatologica sta dedicando la massima attenzione anche all’aspetto emotivo e umano di una situazione che crea preoccupazione, ansia e timore di complicazioni nei genitori.

Come sempre il personale sanitario è pronto ad accogliere le future mamme, rassicurandole e sostenendole in questo momento particolarmente delicato. All’interno del reparto si respira un’aria di estrema tranquillità, dove è possibile prendersi cura dei propri piccoli senza interferenze esterne. La degenza è limitata allo stretto tempo necessario. L’assistenza, dunque, aumenta il suo valore grazie alle innate caratteristiche di accudire dei medici e del personale che si dedica ai neonati e alle loro famiglie.

Una sensibilità sempre presente, oggi ancor più rivolta alle problematiche per nulla scontate generate dal distanziamento obbligatorio dei papà durante la degenza in reparto.

Medici, personale infermieristico, ostetriche e puericultrici sono quotidianamente impegnati a colmare la sensazione di vuoto provocata dalle attuali regole di isolamento, in Ospedale e a casa, sostenendo e accompagnando la famiglia anche nei giorni dopo il parto. In termini operativi, poi, l’impegno del personale sanitario garantisce il pieno funzionamento dell’assistenza medica non solo durante la degenza, ma anche prima e dopo, rispettando il calendario delle visite ambulatoriali previste per le mamme e per i neonati; in questo periodo è stato inoltre attivato un servizio di consulenza telefonica gestito dalle ostetriche della sala parto mediante numero dedicato (3357371761), a cui il personale risponde ogni giorni dalle ore 14.00 alle ore 15.30, per chiarire dubbi circa il periodo perinatale (parto, allattamento). «Nello sforzo di dare il miglior servizio possibile alle famiglie», spiegano i Direttori del reparto di Ginecologia, Ambrogio Frigerio e del reparto di Neonatologia, Salvatore Barberi, «non dimentichiamo di tenere alta la guardia contro il Virus, ci muoviamo applicando tutte le norme di sicurezza e utilizzando tutti i dispositivi di protezione. Riteniamo altresì indispensabile in questo momento far vivere alle donne un’esperienza umana di accoglienza ed empatia».