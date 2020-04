I centri anti violenza sono aperti anche durante l’emergenza da coronavirus

Offrono accoglienza e supporto 24 ore su 24 per aiutare le donne vittime di abusi

(mi-Lorenteggio.com) Rho/Bollate, 15 aprile 2020 – #Restateacasa è l’hashtag promosso dalle Istituzioni affinché si possa fronteggiare e risolvere l’emergenza da coronavirus. La casa, quell’ambiente familiare dove ognuno dovrebbe sentirsi protetto ma che invece in alcune situazioni può diventare un carcere. E’ così per le persone che subiscono violenza e in questo particolare momento storico hanno ancora più paura di denunciare, di parlare, e si barricano nel loro silenzio. Ma non bisogna avere paura, non bisogna mai smettere di lottare, ci sono i centri antiviolenza che possono aiutare, supportare, ascoltare. Due i principali per l’Asst Rhodense, Hara e la Rosa dei Venti.

Il centro Antiviolenza Hara risponde al 335.18.20.629,

la sede di Rho in via Meda 30 è aperta nei seguenti orari:

lunedì 9.00 – 13.00

martedì 13.00 – 17.00

Giovedi 18,00 _ 19.00

Mercoledì 9.00 – 13.00

Sabato 14.30 – 17.30

La sede di Bollate si trova in via Piave 20 e ha i seguenti orari:

Lunedì 14.00 – 18.00

Martedì 17.00 – 20.00

Venerdì 10.00 – 13.00

La rosa dei Venti, il centro antiviolenza della Fondazione Somaschi, con sede a Corsico, risponde al numero 800 049 722 ed è aperto: lunedì/giovedi e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 mentre il martedì e mercoledi dalle 14.00 alle 17.00. e-mail: centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

Per prenotazioni presso lo sportello di Assago contattare il numero 329 1219666, il centro è aperto il martedì dalle 9.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 17.00.

Gli incontri si svolgono su appuntamento, si ricorda che è attivo 24 ore su 24 anche il numero verde 1522.