La storia delle slot online

Milano, 15 aprile 2020 – Che siano situate in un bar, in un casinò o in un centro scommesse, le slot machine hanno sempre avuto un ruolo determinante per gli amanti del gioco d’azzardo. Anche in Italia sono sempre state abbastanza diffuse, tra rulli, Video Poker, multistation, newvideo. Le più recenti slot machine elettroniche hanno un cabinato costituito da una pulsantiera e per essere a norma di legge devono essere collegate fisicamente a dei modem, al fine di consentire la trasmissione delle statistiche di ogni singola macchina. Il collegamento ad Internet delle macchine da gioco permette dunque un controllo a distanza, oltre che aggiornamenti software. Con queste premesse, trasformare le slot fisiche in slot online era un passo obbligato per gli amanti del genere. Oggi questo genere di slot è addirittura molto più comune rispetto a quelle fisiche.

Negli anni ‘70 apparvero nei locali le prime tracce di computer di giocatori collegati da diverse parti del mondo. I casinò di questo tipo hanno fatto leva sin dall’inizio sulle tipiche attrazioni delle macchine vere e proprie: il divertimento e la possibilità di vincite elevate in primis. Verso gli anni 2000 sono nati così i primi casinò online, con tanto di regolamenti appositi. In Antigua e Barbuda fu stilato il “Free Trade and Processing Zone Act”, che consentiva di attivare il gioco online attraverso una licenza rilasciata dal ministero del piccolo Stato dei Caraibi. Ben presto le software house iniziarono a darsi battaglia lanciando svariati giochi online e fornendo la piattaforma virtuale di gioco direttamente via Internet. Il mercato ha iniziato a svilupparsi e ampliarsi velocemente, tenendo sempre d’occhio la sicurezza del gioco anche per le vecchie macchine fisiche e garantendo la tranquillità delle transazioni in denaro. Queste ultime cominciarono a utilizzare la nota connessione protetta Https.

Tra giochi e slot online l’offerta si presenta molto vasta. Blackjack, Video Poker, Baccarat, Roulette, Texas hold ’em accompagnano ormai una fitta schiera di slot originali, dedicate magari a personaggi dei film, ad ambientazioni storiche o a elementi di fantascienza. Il regolare funzionamento della meccanica di gioco deve tutto al sito web dal quale si scarica il software, al software stesso e al server. Il client di gioco contiene tutte le informazioni “locali” come grafica, suoni e animazioni, mentre le decisioni relative alla vincita vengono prese lato server, attraverso un generatore di numeri casuali detto RNG. Le slot online sono accessibili su siti web con applicazioni Adobe flash e talvolta sono scaricabili dal web o dagli store. Naturalmente, è possibile giocare con più browser e sistemi operativi, anche da mobile. Benché le versioni Flash abbiano subito miglioramenti importanti nel tempo, però, le versioni installabili presentano spesso una grafica e un audio migliori, producendo un’esperienza di gioco più fedele realistica. Sembra infatti che affidarsi a file eseguibili ottenuti dalla rete costituisca un rischio per gli utenti che si esporrebbero maggiormente agli attacchi malware e spyware. Chi non è pratico di slot online può sempre testare il gioco prima di mettere effettivamente mano al portafoglio. La modalità “demo” aiuta il giocatore ad esercitarsi per migliorare le proprie capacità; contestualmente, si è rivela essere un espediente molto utile per gli operatori del settore, che così possono fidelizzare più facilmente l’utenza. Al giorno d’oggi miriadi di slot online possono essere provate anche da smartphone, dato che alcune sono riuscite ad ottenere persino delle app dedicate.

L. M.