Le fermate più ambite accanto alle quali cercare casa a Milano e come farlo

Milano, 15 aprile 2020 – Muoversi su strada a Milano con i propri mezzi, si sa, può trasformarsi in una vera e propria “mission impossible”. Chi l’ha provato, di solito, lo evita in tutti i modi possibili. Fortunatamente non si tratta di qualcosa di difficile, basta infatti evitare molto semplicemente di utilizzare i propri veicoli, utilizzando i mezzi pubblici.

La rete pubblica in questa città è ben strutturata e servita, quindi, con un buon abbonamento ogni Milanese sa di poter vivere tranquillamente spostandosi ovunque (o quasi), senza il pensiero di parcheggiare etc. grazie, per esempio, alla metro.

La rete della metropolitana di Milano è oggi ben diramata in ogni zona e consente di muoversi senza difficoltà, in maniera sicura e veloce da un punto all’altro della città. Ecco che quindi chi conosce Milano normalmente più che cercare casa attorno ai principali luoghi di interesse, ricerca piuttosto una zona ben servita dalla metro, accanto a qualche comoda fermata.

È chiaro che tutto dipende, ovviamente, dalla linea di proprio interesse e che le aree attorno alle fermate per così dire “più interessanti” sono tante e diverse. Per quanto riguarda i prezzi possiamo dire che tante più fermate ci sono fra quella accanto a casa e quella accanto a punti di interesse “comune”, tanto più basso sarà il prezzo dell’immobile.

Come si trova casa in base alle fermate della Metro?

Per cercare un immobile in base alla fermata della metro più vicina non si può utilizzare un motore di ricerca di annunci tradizionale, ma occorre uno strumento specifico, più strutturato e innovativo com’è Bee The City. Questo sito web non è altro che un motore di ricerca di ultima generazione per trovare casa a Milano, pensato e strutturato per rispondere alle esigenze reali dei possibili acquirenti. Oltre ai soliti parametri di ricerca, come il numero di locali, il piano, il tipo di casa, il prezzo etc. su questo sito è possibile fare una selezione in base alle proprie esigenze quotidiane.

Con questo portale è possibile anche scremare gli annunci di immobili in vendita sulla base delle fermate della metro. Lo si fa nella sezione “Trasporti”, dove sono elencate tutte le principali fermate della metropolitana di Milano attorno alle principali dove trovare casa e dove sono indicate tutte le loro peculiarità.

Se non sei pratico della città, quindi, sfoglia le sezioni relative alle varie fermate per capire quella più adatta alla tua famiglia o alle tue esigenze prima di cercare fra gli annunci oppure, se sai già accanto a quale fermata intendi trovare la tua casa ideale, scopri case in vendita a Milano su Bee The City cercando negli annunci presenti direttamente sulla pagina della fermata prescelta.

Cercare casa: le fermate più ambite della metro di Milano

Loreto, in corso Buenos Aires è una zona interessante per chi ama la vita del centro, il via vai di persone, i negozi. Questa fermata è comoda poiché servita da due linee metropolitane e quindi consente di raggiungere molti luoghi in tempi rapidi. Anche Lima, la fermata, successiva è molto interessante ed ancora più centrale e vicina anche a tanti bar e ristoranti. Ecco che quindi cerca la movida serale potrà trovare in questa zona la sua ideale.

Per gli amanti del centro c’è la fermata di Via Festa del Perdono, a pochi minuti a piedi da Piazza Duomo, dalle Colonne di San Lorenzo e dai Navigli, è l’ideale per le coppie giovani e gli amanti della vita notturna. Lo stesso si può dire per la zona attorno alla fermata Porta Romana o Porta Genova: in questo caso però la distanza dalla “movida” è un po’ maggiore quindi il luogo va bene anche per le famiglie ed i lavoratori.

Per le famiglie l’ideale tuttavia possono essere le zone invece attorno al Corvetto o alla fermata De Angeli, dove ci sono aree verdi e molti servizi.