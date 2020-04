Milano. Incidente auto moto in via Tertulliano, grave 20enne

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 15 aprile 2020 – Stamane, alle ore 07:56 Milano, in via Tertulliano per un incidente stradale tra una moto e un furgone, un motociclista di circa 20 anni, le cui generalità al momento sono sconosciute, dopo l’impatto e per le gravi ferite multiple subite, dopo esser stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Il conducente del furgone è visitato, ma, non ospedalizzato. La Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

V. A.