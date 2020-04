Opera. Al via la distribuzione dei buoni spesa solidali: aiuti alle famiglie in tempi record

Attraverso una carta prepagata le persone in difficoltà economiche a causa dell’emergenza Coronavirus potranno fare la spesa negli esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa

(mi-lorenteggio.com) OPERA, 15 aprile 2020 – Ha preso il via,ieri pomeriggio, la distribuzione dei buoni spesi del progetto di solidarietà alimentare a cura del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. In tempi record, il Comune di Opera ha stabilito i criteri di assegnazione, ha vagliato le domande ricevute e ha accolto il 98,7% (161) delle richieste d’aiuto presentate dalle persone che, per via del Coronavirus, si trovano in difficoltà economica. L’ultimo passaggio intorno alle 18 di ieri: l’avvio delle procedure di consegna delle carte che, al più tardi, terminerà questo pomeriggio.

“Abbiamo fatto il possibile per accorciare i tempi e permettere alle persone di avere dei fondi da utilizzare per la spesa -ha detto il sindaco Antonino Nucera – Agli aventi diritto consegneremo una carta prepagata da spendere nei negozi che aderiscono all’iniziativa”.

Le carte prepagate sono state recapitate a domicilio dal sindaco e dalla protezione civile di Opera. Hanno un valore medio di circa 500 euro, ma l’importo varia a seconda del numero di componenti dei nuclei familiari destinatari del provvedimento. Il contributo è stato suddiviso in due tranche: il 40 % alla consegna e spendibile entro il 30 aprile. Il restante 60% sarà ricaricato a maggio e andrà speso entro la fine del mese.

“Il Governo centrale, nella distribuzione del fondo, non è stato particolarmente altruista con la Lombardia, una delle regioni più colpite da questa emergenza sanitaria – spiega il sindaco di Opera – speriamo che nei prossimi provvedimenti e nelle cifre destinate alla ripresa da questo stop forzato, ci siano numeri ben maggiori per gli operosi comuni del nord”.

