Pianificare un viaggio lungo: potrebbe essere il momento giusto per farlo

Milano, 15 aprile 2020 – In questo momento l’Italia è ferma, insieme a molti altri paesi, per via dell’emergenza legata all’attuale situazione sanitaria. È un momento senza ombra di dubbio difficile, e reso tale anche dall’immobilismo che si è oramai impadronito della nostra quotidianità. Un immobilismo diluito in parte dai vari hobbies che possono essere coltivati a casa, dalla cucina alla pittura, passando per il fai da te, le letture, i videogiochi e molto altro ancora. E dato che il tempo di certo non è un bene che manca, perché non ritagliare uno spazio delle nostre giornate per la pianificazione del prossimo viaggio? Con la speranza, ovviamente, di passare dalla teoria alla pratica il prima possibile.

Parola d’ordine: pianificare

La pianificazione rappresenta sempre e comunque il primo step da affrontare. E avendo così tanto tempo libero, possiamo farlo con un discreto anticipo, e con la tranquillità necessaria per curare ogni dettaglio. Per prima cosa dobbiamo selezionare la zona che vorremmo visitare in futuro, magari contattando qualche amico per chiedergli se desidera aggiungersi alla comitiva. In secondo luogo, occhio al portafogli: come sempre, si devono controllare le date papabili e scegliere, di comune accordo, un’opzione economicamente alla portata di tutti i partecipanti. Quali sono gli altri consigli utili, da seguire in sede di pianificazione? Fra i più importanti c’è lo studio delle attrazioni da visitare, necessario per ottimizzare i giorni che passeremo in quella zona. E siccome ora come ora spesso ci rigiriamo i pollici, possiamo approfittarne per imparare una lingua “universale” come l’inglese, preziosa ad esempio per chiedere informazioni o per capire meglio le guide turistiche. Infine, attenzione al visto, che in certi paesi è d’obbligo.

Un esempio di viaggio: l’Australia

Fra le mete più interessanti in assoluto troviamo la terra dei canguri, e in questo senso occorre partire dal discorso sui permessi. Per visitare questo paese, infatti, è necessario richiedere il visto per l’Australia, ottenibile anche tramite portali come Auvisa, e informarsi sul tema, perché le opzioni sono parecchie e variano in base alle esigenze del viaggiatore. Per quanto concerne l’organizzazione, in questo caso occorre fare particolare attenzione al periodo scelto, analizzando prima il clima, dato che le stagioni sono invertite rispetto al nostro continente. In secondo luogo, bisogna valutare anche la spesa complessiva: l’Australia non è un paese caro, ma alcune attrazioni (come la Grande Barriera Corallina) possono essere visitate soltanto in tour, quindi servirà spendere. E gli spostamenti? Il consiglio è di noleggiare un’auto, perché l’Australia è enorme, e perché le tempistiche richieste per muoversi potrebbero essere alte. Anche per questo motivo, la pianificazione delle attrazioni da visitare è fondamentale, per sfruttare al massimo la vacanza e per evitare di perdere tempo prezioso, spostandosi da un capo all’altro di questo magnifico paese.