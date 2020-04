(mi-lorenteggio.com) Albairate, 16 aprile 2020 – Attivato anche ad Albairate il servizio che potete richiedere al Comune telefonando al n. 029498131.

I requisiti sono:

– aver compiuto i 75 anni;

– non essere titolare di libretti o conti;

– non aver già delegato altro soggetto;

– non avere famigliari conviventi o dimoranti nelle vicinanze;

Redazione