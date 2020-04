Assago. Carabinieri e Poste insieme per consegnare la pensione agli anziani

(mi-lorenteggio.com) Assago, 16 aprile 2020 – Tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Il servizio NON potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione.

Grazie alla convenzione stipulata fra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, i pensionati che abbiano i requisiti indicati possono contattare il numero verde 800-556670 o chiamare la Stazione dei Carabinieri di Assago (tel. 02/48840791) per maggiori informazioni e per richiedere l’attivazione del servizio.

I Carabinieri si recheranno presso gli sportelli degli uffici postali per riscuotere le indennità pensionistiche per poi consegnarle al domicilio dei beneficiari che ne abbiano fatto richiesta.

Il Sindaco di Assago intende rivolgere un grande ringraziamento a Poste Italiane e all’Arma dei Carabinieri, in particolar modo della Stazione di Assago, per l’importante servizio svolto a sostegno dei bisogni delle categorie più fragili della popolazione.

