Buccinasco – Nuova distribuzione di mascherine ad anziani e malati

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 16 aprile 2020 – Da sabato 18 aprile i volontari del COC – Centro Operativo Comunale ricominceranno a distribuire le mascherine ai cittadini di Buccinasco over 65 e alle persone con patologie (immunodepressi, cardiopatici, malati oncologici). Le mascherine sono riservate solo alle persone che non le abbiano già ricevute nelle scorse settimane (2500 mascherine lavabili acquistate dal Comune e 8500 mascherine chirurgiche fornite dalla Regione in pacchi da 10).

Regione Lombardia ha destinato al Comune di Buccinasco una nuova fornitura di mascherine, in tutto 9600. Anche in questo caso, non potendo distribuire le mascherine a tutta la popolazione (oltre 27.400 abitanti), l’Amministrazione comunale ha deciso di donarle ai soggetti più fragili e a rischio.

Per gli over 65: a chi NON le abbia ancora ricevute, le mascherine saranno consegnate direttamente al domicilio dai volontari del Comune (muniti di tesserino di riconoscimento) che le lasceranno nella casella della posta e per chi è impossibilitato a muoversi, sullo zerbino di casa. Nessuno sarà autorizzato ad entrare nell’abitazione dei cittadini.

NON SARÀ NECESSARIO CHIAMARE IL COC O RECARSI IN COMUNE.

Per la distribuzione l’Amministrazione comunale utilizzerà l’elenco dei cittadini over 65 disponibile presso l’Anagrafe/Stato Civile.

Per le persone con patologie: chi NON le abbia ancora ricevute, può contattare il COC – Centro Operativo Comunale ai numeri 333 6133515 e 333 6133567 dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 17 o tramite mail all’indirizzo coronavirus@comune.buccinasco.mi.it.

Anche in questo caso i volontari porteranno le mascherine al domicilio (lasciandole nella casella della posta o sullo zerbino).

Chi ha già ricevuto le dotazioni, è invitato a NON richiederle nuovamente in modo da poterle distribuire a chi fino ad oggiAggiungi un appuntamento per oggi non ha avuto la possibilità di averle.