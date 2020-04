Ceriano – Gel disinfettante gratuito grazie a due aziende del territorio

E’ in corso la distribuzione a domicilio a cura del GST

(mi-Lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 16 aprile 2020 – L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha ottenuto un consistente quantitativo di gel disinfettante realizzato da aziende del territorio, secondo le direttive indicate dal Ministero della Sanità. Si tratta della Illva Spa di Saronno, che ha recentemente convertito parte della propria produzione di liquori e distillati, tra cui il celeberrimo amaretto “DiSaronno” e della Cosmetics srl di Ceriano Laghetto. L’azienda saronnese ha fornito il prodotto in grosse taniche e l’azienda cerianese ha provveduto all’imbottigliamento in comodi flaconcini, aggiungendo poi ulteriore gel disinfettante di propria produzione. Complessivamente sono a disposizione circa 400 flaconcini che in parte sono stati destinati, attraverso gli elenchi a disposizione dei Servizi sociali, alle famiglie in condizioni di fragilità. La rimanente parte può essere richiesta dalle famiglie residenti a Ceriano Laghetto, inviando una e-mail all’indirizzo vicesindaco@ceriano-laghetto.org

La distribuzione verrà affidata, anche in questo caso, ai volontari del Gst che si stanno occupando anche di altre distribuzioni porta a porta nel rispetto delle distanze di sicurezza e senza contatto diretto con le persone.

Un ulteriore servizio finalizzato al contenimento del contagio da coronavirus limitando gli spostamenti di persone, che viene attivato sul territorio di Ceriano Laghetto che va ad aggiungersi al servizio quotidiano di consegna spesa e farmaci, a quello di consegna delle mascherine di protezione a cura della Protezione civile, a quello della consegna dell’ulivo benedetto in occasione della Pasqua. “Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente Illva Spa e Cosmetics Srl per la donazione, i nostri volontari per questo prezioso servizio rivolto ai cittadini cerianesi e per rinnovare a tutti l’invito a rispettare le prescrizioni per il contenimento del contagio, tra cui l’uso della mascherina e del gel ogni volta che, per un giustificato motivo, si esce dalla propria abitazione” -commenta l’Assessore ai Servizi Sociali Dante Cattaneo.