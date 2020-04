CORONAVIRUS: F.BOCCIA, SUBITO ESAME INPS PER AUTORIZZAZIONE CIG ANCHE PER LOMBARDIA

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 16 aprile 2020 – “Sono arrivate all’Inps poco fa, come ha annunciato la ministra del Lavoro Catalfo in Senato, le domande da parte della Regione Lombardia per l’autorizzazione alla Cig. Domande che saranno immediatamente esaminate e processate dall’Istituto. Le richieste si aggiungono a quelle già presentate nei giorni scorsi da 13 Regioni (Emilia Romagna, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana e Umbria) sulle quali l’Inps ha avviato l’iter di autorizzazione. In particolare, ad esempio, per quanto riguarda il Lazio, ad oggiAggiungi un appuntamento per oggi, metà delle richieste sono state autorizzate, così come per il Friuli Venezia Giulia”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, arrivando alla Protezione civile.

