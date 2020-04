Milano, 16 aprile 2020 – Conoscere la storia delle slot machine è interessante per tutti coloro che amano il settore dell’azzardo online e che vogliono approfondire le loro conoscenze su uno dei giochi emblematici di questo mondo. Le slot rappresentano infatti la tipologia di gioco più richiesta ed hanno ottenuto un successo strabiliante sulle piattaforme digitali.

Tra le tante opportunità di divertimento in rete e tra le numerose soluzioni per provare a vincere denaro vero, gran parte degli iscritti ai casinò telematici desidera giocare alle slot machine. Le piattaforme online ospitano numerose varianti di questo gioco ed ogni anno ne vengono aggiunte di nuove per andare ad ampliare l’offerta.

Tappe principali dell’evoluzione delle slot

Le prime slot presentate ai giocatori erano meccaniche, nulla a che vedere con quelle attualmente famose in tutto il mondo e proposte in versione digitale. La versione classica prevedeva tre rulli ed una sola linea di vittoria e fin da subito riuscì ad imporsi nelle sale da gioco tradizionali. Alle slot fu dato il soprannome di banditi con un braccio solo e nel giro di poco tempo migliaia di giocatori sono stati affascinati dalla possibilità di vincere dei premi divertendosi.

La prima tappa fondamentale per l’evoluzione delle slot si è avuta negli anni ’60, quando le slot completamente meccaniche sono state sostituite con quelle elettromeccaniche. Bisognerà attendere altri venti anni circa per vedere in commercio le prime slot machine elettroniche: queste sono state un vero e proprio successo, hanno migliorato notevolmente l’esperienza di gioco ed hanno reso ancora più semplice la crescita esponenziale della popolarità delle slot.

In seguito la nascita dei casinò online ha rappresentato l’altra grande rivoluzione del settore. Per divertirsi con le slot i giocatori non devono più recarsi fisicamente in un casinò o in una sala giochi, ma possono collegarsi con il pc o con lo smartphone alla piattaforma alla quale si sono iscritti e sfidare la sorte direttamente da casa o da qualunque altro posto in cui si trovano.

Il mercato attuale delle slot machine

Dopo aver ripercorso le principali tappe della nascita e dell’evoluzione di questa tipologia di gioco, è interessante fare alcune considerazioni sul mercato attuale delle slot. Questa tipologia di gioco è ancora famosa e richiesta nei casinò tradizionali, ma il vero successo deriva dalla diffusione delle versioni online. Sui casinò telematici si trovano infatti molte più versioni, con grafiche accattivanti, esperienze di gioco coinvolgenti e bonus speciali a disposizione dei giocatori, pensati per dar loro la possibilità di vincere premi in denaro più alti.

Non stupisce che le slot siano oggi la principale fonte di fatturato per i casinò online ed anche per il settore del gioco d’azzardo nella sua interezza. I bonus speciali, la possibilità di divertirsi online in qualunque momento, la semplicità nella creazione di un account di gioco sono tutti fattori che hanno contribuito al successo delle piattaforme digitali e che hanno portato le slot a diventare il gioco più richiesto di sempre e con numeri da record che non possono essere sottovalutati. Gli esperti del settore credono che nei prossimi anni la crescita continuerà e che i numeri delle slot saranno sempre più elevati.

L. M.