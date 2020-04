MILANO. DISINFESTAZIONE ANTIZANZARE: CONTINUANO GLI INTERVENTI IN CITTÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2020 – Proseguono le attività di Comune di Milano e Amsa di disinfestazione contro le zanzare, con regolari cicli di interventi programmati per tutto il 2020.

Amsa ha già concluso il primo ciclo di trattamento larvicida presso tutte le caditoie ed i pozzetti stradali negli spazi pubblici e nei cimiteri cittadini, il secondo ciclo è in lavorazione e terminerà il 2 maggio.

L’attività di disinfestazione contro la zanzara tigre, e in genere contro tutte le specie di zanzara, segue nel corso dell’anno un protocollo e un calendario molto preciso. La disinfestazione preventiva, mirata alle larve delle zanzare, parte nel mese di marzo e termina alla fine di ottobre. A partire dal mese di maggio Amsa rafforza il servizio con la disinfestazione adulticida, contro tutte le specie di zanzare, effettuata con trattamenti programmati notturni nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi comunali. Vi è poi un’altra attività di disinfestazione, marginale rispetto alla totalità del piano, e che riguarda l’interno delle scuole e degli stabili comunali, e quest’ultima è stata momentaneamente sospesa per via dell’emergenza sanitaria in corso che ne ha causato la chiusura al pubblico. Appena sarà possibile riaprire le strutture verranno effettuati degli interventi in programmazione.

Ricordiamo che per ottenere risultati efficaci nella lotta alle zanzare è necessario che anche i condomini e i proprietari o detentori di immobili e edifici privati (oltre il 70% del territorio comunale) rispettino l’Ordinanza Sindacale che prevede alcuni trattamenti di disinfestazione. Inoltre la collaborazione di tutti i cittadini è fondamentale: è sufficiente seguire alcuni piccoli accorgimenti che possono aiutare nella lotta alle zanzare, come svuotare i sottovasi portafiori e non depositare oggetti e contenitori dove possa accumularsi acqua piovana.

Il calendario degli interventi e maggiori dettagli sui comportamenti che i cittadini possono mettere in atto per contrastare la proliferazione delle zanzare sono consultabili sul sito web di Amsa: www.amsa.it/cittadini/milano/disinfestazione-zanzare