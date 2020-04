Opera, Polizia Locale arresta spacciatore e sequestra droga per circa 30 mila euro

Fondamentali i pedinamenti e le riprese aeree. Tra gli stupefacenti cocaina, marijuana e cristalli sintetici cinesi

(mi-lorenteggio.com) Opera, 16 aprile 2020 – Si è conclusa con l’arresto di uno spacciatore clandestino e il sequestro di circa 200 grammi di droga, per un valore commerciale di circa 30 mila euro, l’operazione messa a segno dagli agenti della Polizia Locale di Opera coordinati dal comandante Giuseppe Pregevole. Dopo appostamenti in borghese e l’utilizzo dei droni, gli agenti sono riusciti a documentare l’attività illecita e stringere le manette ai polsi di G.K, di nazionalità albanese e in Italia senza documenti. Nonostante la giovane età, 18 anni appena compiuti, ha già diversi precedenti a suo carico. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la sua carcerazione nel carcere milanese di San Vittore.

Deve rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio e violazione della legge sull’immigrazione poiché privo di documenti di riconoscimento. Per lui anche 208 euro di multa, la sanzione amministrativa per aver trasgredito alle misure previste nei decreti governativi per il contenimento del contagio da Coronavirus. L’operazione di polizia giudiziaria è iniziata qualche giorno fa, quando gli agenti hanno raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano – in pieno lockdown – uno strano viavai in via Cavour, a pochi passi dall’area del distributore. Senza lasciare nulla al caso, il Comandante Pregevole ha dato il via ad un’attività specifica di osservazione e pedinamento per verificare la presunta attività di spaccio e monitorare gli spostamenti del malvivente. E’ proprio grazie all’attività certosina degli agenti e alle riprese aree che è stata scoperta la dimora del 18enne, a pochi metri dal luogo scelto come piazza per lo spaccio ( in pieno centro, a circa 80 metri dal palazzo municipale) . Ieri, il blitz. Intorno alle 17,30 il pusher è stato arrestato in flagranza di reato. Nove gli uomini in campo: due pattuglie hanno bloccato la strada e gli altri hanno fermato il trafficante e il suo acquirente che, a seguito degli accertamenti di rito, è stato segnalato in Prefettura per uso di sostanze stupefacenti ad uso personale. Dopo la perquisizione personale, gli agenti hanno perlustrato la casa dell’albanese che, per evitare i controlli nell’abitazione, aveva detto di essere residente a Bergamo. Nella camera da letto, nascosti tra la biancheria, sono stati sequestrati 106 grammi di cocaina pura, 11 grammi di marijuana, 141 perline di cristalli di droga sintetica cinese , 12 grammi di hashish più tutto il materiale (nastro isolante e bilancini) per il confezionamento degli stupefacenti. Sono stati rinvenuti anche tre cellulari e 835 euro in contanti, secondo gli investigatori il frutto dell’attività illecita dell’ultimo giorno. “Non posso che fare i complimenti al comandate Pregevole e a tutti gli agenti che hanno portato a termine una delle più brillanti operazioni contro il traffico di stupefacenti effettuate a Opera – ha detto il sindaco Antonino Nucera – questo importante risultato, oltre a confermare l’importanza della tecnologia di cui il comando operese si è dotato, è il frutto di una sempre più proficua collaborazione tra cittadini e Istituzioni. E di questo ne sono particolarmente fiero. Anche se non sempre i risultati sono così eclatanti, sappiate che tutto ciò che ci segnalate non cade nel vuoto!”