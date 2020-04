Rho. Buoni spesa: distribuzione a partire da giovedì 16 aprile, riapertura procedura dal 20 aprile

Pervenute 860 domande di cui 520 valide. Riapertura della procedura per richiedere i buoni spesa da lunedì 20 aprile fino ad esaurimento fondi.

Rho, 16 aprile 2020 – Giovedì 16 aprile inizierà la consegna dei buoni spesa ai cittadini che hanno presentato la richiesta e sono risultati in possesso dei requisiti.

Le domande pervenute sono state 860, di cui circa 520 pari al 60% sono risultate valide per l’assegnazione dei buoni spesa. Parecchi utenti hanno infatti presentato più volte la domanda, ma il sistema dei controlli li ha rapidamente individuati. Altri cittadini non avevano diritto all’erogazione.

I cittadini saranno contattati telefonicamente per la comunicazione dell’orario di ritiro dei buoni o per essere avvisati che la loro domanda non è stata accettata.

Il periodo di consegna previsto è da giovedì 16 aprile a giovedì 23 aprile.

“Per rispondere alle necessità dei cittadini il Comune ha lavorato con grande tempestività sui controlli delle domande. – afferma l’Assessore ai Servizi socio -assistenziali Nicola Violante – Sono state esaminate ben 860 domande in tempi serrati. Il 40% delle richieste non sono state accolte anche perché alcuni cittadini hanno presentato la domanda pur sapendo di non avere i requisiti. Questo ha portato ad avere una disponibilità di circa 90mila euro da assegnare ulteriormente per buoni spesa. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con grande senso di responsabilità e invito i cittadini a presentare le domande solo se in possesso dei requisiti.”

L’importo dei buoni può variare in funzione:

• del numero dei componenti del nucleo famigliare e dello stato degli stessi

• del recepimento di altre entrate sociali (Reddito di cittadinanza, CIG, ecc.)

In questa fase saranno riconosciuti buoni per circa € 174.000. L’importo medio del buono è di € 335.

L’importo per quasi tutti gli tenti sarà suddiviso in due tipi di buoni:

• il primo tipo consente di acquistare solo generi alimentari ed è spendibile nelle maggiori catene di distribuzione;

• il secondo tipo consente di acquistare anche altri beni di prima necessità (es. pannolini, prodotti per l’igiene, farmaci, ecc.)

I buoni sono tutti in taglio da € 5,00 e potranno essere spesi anche in più volte fino alla scadenza del 31 dicembre 2020.

Insieme ai buoni sarà consegnato agli utenti anche l’elenco dei negozi in cui essi sono spendibili.

Riapertura procedura buoni spesa

Lunedì 20 aprile sarà riaperta la procedura per la richiesta di assegnazione dei buoni spesa per un importo di oltre € 90.000,00 pari a circa 280 ulteriori beneficiari.

Le condizioni sono le stesse del bando precedente. Non potranno beneficiare del buono coloro che lo hanno già ricevuto.

I cittadini potranno presentare la domanda solo nei due seguenti modi:

• modalità telematica collegandosi al sito internet del comune www.comune.rho.mi.it e cliccando sullo specifico link;

• modalità telefonica telefonando al 02.93332777

Per entrambe le modalità l’orario di funzionamento è dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

L’ordine di assegnazione è cronologico, basato cioè su data e ora della domanda. E’ ad esaurimento fondi e le domande pervenute successivamente non saranno accolte.