Svincolo Tangenziale Ovest svincolo SS494 Vigevano/Mi Lorenteggio , continuano i lavori

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 16 aprile 2020 – Continuano i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione e di adeguamento delle barriere di sicurezza della Tangenziale Ovest di Milano presso i rami dello svincolo trezzanese SS494 Vigevano/Mi Lorenteggio.

Milano Serravalle Milano Tangenziali comunica che visto l’attuale stato di emergenza sanitaria Covid 19 si rende necessario mantenere in atto i provvedimenti restrittivi alla circolazione per assicurare la protezione dal traffico delle maestranze impiegate nell’intervento di riqualificazione delle barriere di sicurezza del manufatto di scavalco dello svincolo SS494 Vigevano/Mi Lorenteggio della Tangenziale Ovest di Milano a Trezzano sul Naviglio.

Pertanto fino al giorno 8 maggio sarà mantenuta la chiusura permanente dei rami dello svincolo SS494 Vigevano/Mi Lorenteggio in uscita dalla carreggiata nord (direzione A8 Laghi) per Vigevano e in entrata da Vigevano per la medesima carreggiata nord.