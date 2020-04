Al via progetto per controllo territorio con droni a Rozzano

De Corato: a breve risultati bando Regione

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 17 aprile 2020 – L’assessore alla regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha preso parte, assieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale di Rozzano (MI) all’operazione sperimentale di controllo del territorio con i droni. Per il Comune milanese erano presenti il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca, il vice Cristina Perazzolo e l’assessore Maira Cacucci.

Il progetto mira a controllare le aree dei parchi e gli edifici popolari, oggetto di possibili assembramenti.

A coordinare le operazioni era presente il comandante della Polizia locale Samanta Zacconi. Nel corso del controllo sono state elevate multe agli automobilisti per aver circolato senza un valido motivo tra quelli previsti dal DPCM.

BANDO REGIONE – “Il bando sulle dotazioni strumentali ai Comuni lombardi – ha detto De Corato – è in fase di ultimazione. L’obiettivo è quello di fornire alle Polizie locali proprio quei droni che, anche in questo periodo di Coronavirus, stanno danno risultati significativi. Nel bando precedente ben 9 Comandi lo hanno chiesto ed ottenuto”.

“La tecnologia – ha concluso l’assessore regionale alla Sicurezza – è diventa decisiva per il controllo del territorio anche per evitare gli assembramenti”.

Redazione