Buccinasco. Gli orti comunali aprono dalle 6 alle 10.30 del mattino: le regole

Il sindaco Rino Pruiti oggi ha firmato l’ordinanza per consentire l’accesso agli orti di via dei Lavoratori e via degli Alpini tutti i giorni della settimana ma in un’unica fascia oraria e ai soli assegnatari. Obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di un metro

Buccinasco (17 aprile 2020) – Da domani, sabato 18 aprile, sarà possibile recarsi presso gli Orti Comunali di via degli Alpini e via dei Lavoratori nella sola fascia oraria dalle 6 alle 10.30 del mattino.

Oggi il sindaco Rino Pruiti ha firmato un’ordinanza per consentire la ripresa delle attività negli orti comunali a cui potranno accedere soltanto gli assegnatari di un orto comunale, esclusivamente negli orari indicati, mantenendo sempre la distanza interpersonale di un metro e uscendo di casa sempre con la mascherina. Gli spazi comuni degli Orti resteranno chiusi e sono assolutamente vietati gli assembramenti. Chi non osserverà l’ordinanza sarà punito con una sanzione di 100 euro oltre alla segnalazione alla competente Autorità Giuziaria.

“I nostri orti comunali – spiega il sindaco Rino Pruiti – hanno un’importante valenza sociale, costituiscono per gli anziani assegnatari una fonte di auto sostentamento e di benessere psico-fisico. Decreti ministeriali e ordinanze regionali specificano di evitare assembramenti e mantenere sempre la distanza interpersonale di un metro: questa attività solitaria non contrasta con queste misure e potrebbe rappresentare un momento di significativo svago personale per gli ortisti. Raccomando però il rispetto assoluto degli orari (dalle 6 alle 10.30 del mattino) e delle norme di comportamento”.