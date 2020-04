Buccinasco. Sportello Alzheimer telefonico per familiari e caregiver

Buccinasco (17 aprile 2020) – Un servizio gratuito di supporto telefonico rivolto ai caregiver – familiari e badanti – di persone sofferenti di Alzheimer e demenza senile, con la cooperiva Spazio Aperto Servizi. Lo sportello sarà avviato da lunedì 20 aprile il lunedì dalle 14.30 alle 17 e il venerdì dalle 15.30 alle 18. Al numero 347 3905089 risponderà la dott.ssa Maria Francesca Sparacino, terapista della Riabilitazione psichiatrica.

L’obiettivo è offrire sollievo al carico dell’assistenza con una consulenza che possa fornire non solo uno spazio di ascolto per superare l’isolamento e l’emergenza attuale causano, ma anche strumenti e strategie utilizzabili concretamente.

Il servizio offrirà quindi la possibilità di: – condividere problemi vissuti quotidianamente – ricevere consigli pratici per ridurre disturbi comportamentali (aggressività, agitazione, disturbi del sonno) – acquisire suggerimenti per supportare e facilitare le pratiche assistenziali e/o ridurre i disturbi della comunicazione.