CORONAVIRUS, LOMBARDIA: TAVOLO DI CONFRONTO IN REGIONE, OBIETTIVO RIAPRIRE I CANTIERI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2020 – “Via libera ai cantieri, a partire da

quelli pubblici. E’ l’obiettivo della Regione Lombardia, al

termine degli ‘Stati Generali del Patto per lo Sviluppo’ con piu’

di 100 persone collegate in videoconferenza tra esponenti di

attivita’ produttive, sindacati e universita’. Al termine del

confronto e’ emersa l’esigenza – in vista del ritorno alla

cosiddetta ‘nuova normalita” – della quinta ‘D’, quella dei

Diritti (diritto alla sicurezza, al lavoro, alla mobilita’ e allo

studio) che si andra’ ad affiancare a quelle di Digitalizzazione,

Distanza, Diagnosi e Dispositivi”. Lo comunica in una Nota Regione Lombardia.

