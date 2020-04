I 3 migliori passatempi online degli italiani

Milano, 17 aprile 2020 – La grande diffusione di Internet ha cambiato completamente le abitudini degli italiani, sempre più connessi per motivi di lavoro o di svago. Proprio il settore dell’intrattenimento online ha mostrato un interesse crescente nei navigatori di qualsiasi età. Tra i passatempi e le attività preferite in rete, sono 3 che più di altre hanno conquistato gli utenti nel tempo libero: shopping, giochi e social network.

Negli ultimi anni sono sempre più coloro che si dedicano allo shopping online. Fino a poco tempo fa per acquistare un paio di scarpe o un computer si doveva uscire di casa. Oggi non più: basta un pc o uno smartphone per ordinare cosa serve in pochi click. Tutto verrà spedito comodamente al proprio indirizzo. Piattaforme come Amazon sono divenute in poco tempo il punto di riferimento su cui trovare qualsiasi tipologia di prodotti, con il duplice vantaggio di poter contare su un ampio assortimento e prezzi convenienti.

Non soltanto shopping ma anche i giochi sono una tra le attività preferite per trascorrere il tempo libero sul web. Grafiche curate nei minimi particolari, effetti audio realistici e livelli di giocabilità eccellenti da pc e smartphone, hanno contribuito al boom di tutto il settore, coinvolgendo appassionati di qualsiasi età. In più è possibile sfidare utenti di tutto il mondo dal proprio dispositivo, partecipare ad eventi speciali o giocare in tornei privati con gli amici. Tra i titoli più popolari segnaliamo “Fortnite” e “Pes 2020”. Sono comunque numerose le categorie fra cui scegliere, dalle simulazioni sportive ai puzzle, dai giochi di carte ai casino online. Questi ultimi consentono di giocare a tutte le tipologie di varianti presenti nelle sale terrestri, dalle slot machine alla roulette, dai video poker al blackjack offrendo però anche delle promozioni come i bonus di benvenuto, che sono dedicati ai giocatori appena iscritti alle piattaforme.

Tra i principali passatempi degli italiani rientrano naturalmente i social network. Oggi solo nel nostro paese, le persone attive sulle principali piattaforme (Facebook, Instagram, Twitter) sono più di 35 milioni. Basta ciò per comprendere le dimensioni di un fenomeno che coinvolge non soltanto i giovanissimi ma anche chi è un po’ più avanti con l’età. Comunicare, chattare, inviare foto, condividere alcuni dei momenti della propria vita con parenti e amici, ovunque si trovino. Tutto ciò è possibile grazie ai social.

Da quanto visto finora lo shopping, i giochi ed i social network rappresentano oggi le attività più in voga sul web nel tempo libero di tanti italiani.

L. M.