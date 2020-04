(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.30, lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, un motociclista di 36 anni, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente a terra. Soccorso da un’ambulanze e un’automedica, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

V. A.