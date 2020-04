Lissone. Conferimento del «verde nuove modalità per l’accesso alla piattaforma ecologica

(mi-Lorenteggio.com) Lissone, 17 aprile 2020 – Pur confermando la chiusura della Piattaforma Ecologica di Lissone, da lunedì 20 aprile sarà possibile accedervi con nuove modalità per il solo conferimento del verde.

La nuova ordinanza del Sindaco Concettina Monguzzi, valida fino a domenica 3 maggio, prevede infatti la possibilità di accedere all’isola ecologica di via delle Industrie senza la necessità di prendere un appuntamento.

La Piattaforma Ecologica sarà aperta alle utenze domestiche esclusivamente per il conferimento di scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi e giardini privati. E’ esclusa la possibilità di conferimento di ogni altra tipologia di rifiuto.

La gestione dell’accesso, a cura del personale di Gelsia Ambiente, dovrà avvenire garantendo i criteri distanziometrici ed i presidi sanitari definiti obbligatori in Regione Lombardia in base all’ordinanza regionale dell’11 aprile ed in vigore fino a domenica 3 maggio.

Rimane confermata fino a domenica 3 maggio anche la regolazione degli accessi alla Piattaforma Ecologica per le utenze non domestiche al fine di evitare possibilità di assembramenti.

Restano di conseguenza vietati assembramenti di auto all’esterno dell’area ecologica e si confida nei cittadini per evitare un flusso eccessivamente elevato di persone.

Gli orari di accesso alla Piattaforma ecologica sono riportati al seguente link: https://www.comune.lissone.mb.it/Piattaforma-ecologica