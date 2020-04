(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2020 – Alle ore 10:34 Milano, in viale Certosa, all’altezza di via Gradisca, per un incidente tra un’auto e una moto, un 62enne, S. M., dopo esser caduto dalla moto ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.