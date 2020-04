MILANO. INFORTUNIO IN NEGOZIO IN PIAZZALE LE SIENA: 33ENNE SI SCHIACCIA MANO CON PRESSA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2020 – Stamane, alle ore 11:26 Milano, presso il Carrefour 24h di Piazzale Siena 5, è avvenuto un infortunio sul lavoro: un operaio 33enne, M.IE.M., si è schiacciato la mano destra sotto una pressa. Soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza e da quello di un’automedica, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

All’esame clinico non si rilevano fratture e/o alterazioni vascolari importanti. Sul posto è giunta anche la Polizia per i rilievi.

V. A.