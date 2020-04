ORONAVIRUS, OSNATO-LUCENTE (FDI): CONSENTIRE CIBO DA ASPORTO NEI RISTORANTI, PRONTA MOZIONE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2020 – “Consentire cibo da asporto: questa la proposta che ho fatto stamani nella riunione in videoconferenza per il Patto per lo sviluppo e che presto formalizzerò come mozione.

Molti ristoranti sono aperti per le consegne a domicilio, che spesso però vengono effettuate da società che richiedono percentuali altissime, fino al 20 per cento, e che quindi abbattono nettamente i guadagni dei ristoratori che già stanno affrontando un periodo durissimo per le loro aziende. Si potrebbe invece pensare a prodotti da asporto, prevedendo che il cliente possa recarsi al ristorante in tutta sicurezza, così come fa, per esempio, dal panettiere. Gli ingressi potrebbero essere concessi a una persona per volta e su prenotazione, così da garantire distanze di sicurezza e velocità. Potrebbe essere pensato solo per i ristoranti della zona dove abita il cliente, così come avviene per i supermercati e altre attività aperte, in modo da limitare gli spostamenti”.

Dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

La stessa proposta è stata fatta alla Camera dal deputato di Fdi Marco Osnato, che ha voluto sottolineare come “questa porterebbe benefici economici per i ristoratori e apprezzamento dei cittadini, senza nulla togliere alle norme di sicurezza che verrebbero pienamente rispettate. Oggi, bisogna essere pragmatici, non bisogna modificare le norme sanitarie ma cercare di essere in grado di fare i correttivi rispetto a quanto si è deciso, se questo risulta illogico”.

