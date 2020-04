Come aumentare il tuo parco-clienti senza pesare sull’ambiente

Milano, 18 aprile 2020 – Quante volte siamo stati in una fiera? Innumerevoli: sia stato per sponsorizzare la nostra azienda o come semplici fruitori, senza dubbio ci siamo resi conto che ogni stand aveva una caratteristica, ovvero quella di distribuire dei gadget personalizzati col logo dell’azienda. Dai più originali a quelli più sfruttati, come penne e portachiavi, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Ma perché le aziende trovano in questi oggetti una fondamentale risorsa per il loro marketing? La risposta è semplice e per illustrarvela utilizzeremo un piccolo esempio pratico: immaginate di essere a cena con un amico, in un contesto che assai poco c’entra con le questioni lavorative; a un certo punto della serata, lo vedete estrarre un oggetto di uso quotidiano ma con un marchio ben impresso e molto riconoscibile. Ecco che quel logo vi rimarrà in testa, perché un vostro amico ne è in qualche modo diventato “sponsor”: parte da qui il concetto della fidelizzazione del cliente. Ma dove trovare questi gadget? E, soprattutto, possono essere anche rispettosi dell’ambiente? Su Maxilia.it avremo tutte le risposte che stiamo cercando, ma continuando a leggere ne potremo sapere un po’ di più.

GADGET PERSONALIZZATI: UN VALIDO STRUMENTO PER TUTTI

Arrivati a questo punto della lettura potremmo essere portati a pensare che, nel momento che un’azienda ha già il suo zoccolo duro di clienti, ecco che abbandonerà questa intelligente tipologia di marketing. Invece no, niente affatto: pensiamo ad aziende che non hanno bisogno di alcuna presentazione, come BMW; anche queste utilizzano dei gadget per rendere il proprio marchio sempre più forte nelle abitudini dei clienti. Infatti, non è detto che un marchio forte non possa acquisire ancora più forza e su questo punto si basa questa manovra.

Grazie ai gadget, infatti, le aziende entrano nella vita quotidiana di sempre più persone, rafforzando anche inconsciamente il loro potere.

MA QUALI ESISTONO GADGET RISPETTOSI DELL’AMBIENTE?



La risposta è questa domanda è “certamente sì!”. Pensate alle tipiche borse di cotone che siamo abituati a vedere in ogni momenti tra le mani di tante persone: sono fatte in cotone, ovviamente una delle fibre più ecosostenibili al mondo e completamente riciclabili. Non solo: ci sono gadget anche più elaborati, come delle splendide borracce riutilizzabili, il massimo quando si pensa alle onerose (per noi e per l’ambiente) bottigliette di plastica che siamo abituati ad aquistare in ogni dove. Il tutto, ovviamente, con stampigliato il logo della nostra azienda in modo ben visibile, così che non solo la si associ a una grande forza del marchio, come dicevamo nelle righe precedenti, ma anche all’idea che essa sia ben attenta alle problematiche del nostro ecosistema, rendendola ancora più forte.

Le possibilità per rafforzare la nostra immagine e aquisire nuovi clienti sono molte, dalle più bizzarre e meno convenzionali ai grandi classici che difficilmente passeranno di moda. Starà a noi scegliere e operare nel campo dei gadget personalizzati al meglio: pianificare quelli da distribuire alla prossima fiera potrebbe essere una buona idea, così come spedire un regalo a casa dei nostri clienti più affezionati per ringraziarli della loro collaborazione. A noi la scelta!

L. M.