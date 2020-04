Coronavirus. Abbiategrasso, la situazione al 17 aprile: 164 contagi, 21 i deceduti

(mi-Lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 aprile 2020 – – Pubblichiamo un breve messaggio del Sindaco Cesare Nai, sulla situazione dell’epidemia da COVID-19 ad Abbiategrasso:

“Cari abbiatensi,

i dati di contagio crescono nella nostra Città, anche, e soprattutto, in relazione ai 17 CASI di positività rilevati ieri nella la Casa di Riposo Città di Abbiategrasso in seguito ai primi 20 tamponi effettuati.

Nei prossimi giorni si continuerà con i controlli e il laboratorio che ha effettuato le prime analisi ha dato disponibilità per proseguire nell’effettuazione degli ulteriori tamponi necessari.

Sono 164 i CASI TOTALI di positività al Coronavirus nella nostra Città dall’inizio dell’epidemia, riferiti ufficialmente ad oggi, con 23 nuovi casi rispetto all’ultimo dato (141) comunicato da Ats lunedì scorso e che negli ultimi tre giorni non aveva registrato alcuna variazione (ricordo, comunque, che ogni dato va considerato nel medio termine anche perché il lavoro dei laboratori spesso non consente un aggiornamento costante ed omogeneo di giorno in giorno).

Sono 10 le persone ancora ricoverate e 21 le persone purtroppo decedute.

La buona notizia, oltre alle 30 persone dimesse dagli ospedali, riguarda la COMPLETA GUARIGIONE di 16 nostri concittadini risultati negativi ai tamponi di controllo.

Cari cittadini, la situazione ci impone ulteriori sacrifici. La battaglia contro il virus potrà essere vinta solo con grande determinazione e senso di responsabilità da parte di tutti.

Sono stati fatti tanti sforzi ma non è certo questo il momento di abbassare la guardia.

Sarà mia premura tenervi costantemente aggiornati.

Cesare Francesco Nai

Sindaco di Abbiategrasso