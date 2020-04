Coronavirus. Ceriano: intervento di sanificazione nei luoghi più frequentati

Quattro azioni sul territorio grazie ad Acla e Vigili del fuoco

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 aprile 2020 – E’ stato effettuato questa settimana il primo dei quattro interventi programmati per la sanificazione degli spazi pubblici di maggiore percorrenza sul territorio cittadino. L’operazione è stata realizzata materialmente dai Vigili del fuoco volontari di Lazzate, con il contributo di Acla Ceriano (Associazione commercianti e lavoratori autonomi), che si è fatta carico dell’acquisto del prodotto sanificante certificato e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza che ha autorizzato l’utilizzo del mezzo attrezzato.

L’intervento è stato effettuato giovedì sera dalle 19,30 alle 21,30 e ha riguardato Piazza Lombardia, Piazza Diaz, i marciapiedi in via Cadorna, il sagrato della Chiesa, di fronte agli ingressi di ambulatori medici e degli esercizi commerciali, insomma quelle che sono definite “aree ad alto afflusso e sensibili”. Dopo quella di ieri sera ci saranno altre tre uscite con ciascuna delle quali si vanno a coprire circa 3000 metri quadri di superficie.

“Voglio ringraziare personalmente chi ha reso possibile questo intervento” -dichiara l’Assessore alla protezione civile, Antonio Magnani. “Innanzitutto Acla, che ha messo a disposizione il prodotto, quindi il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Monza per l’autorizzazione all’utilizzo dei mezzi, quindi il personale volontario del distaccamento Vigili del fuoco di Lazzate per il lavoro svolto in orario serale. E’ un altro passo in avanti nel lungo e faticoso percorso di contenimento del contagio che a Ceriano Laghetto sta dando risultati importanti, grazie al contributo di tutti, di chi lavora sul campo e di chi rispetta le regole”.