CORONAVIRUS: F. BOCCIA, GRAZIE AI NUOVI VOLONTARI DELLA TASK FORCE; OSPEDALI CRITICI AL NORD ORA RESPIRANO

97 nuovi infermieri volontari operativi in corsia

(mi-Lorenteggio.com) Roma, 18 aprile 2020 – “È atterrato questo pomeriggio a Bergamo il volo dell’Esercito con a bordo il nuovo contingente di infermieri volontari che fanno parte della task force Unità infermieristica Covid-19 voluta dal Governo. Gli infermieri, subito operativi, hanno già raggiunto le corsie degli ospedali più critici di Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonomia di Trento e Valle d’Aosta. Con i trasferimenti di oggi salgono a oltre 500 gli operatori sanitari volontari, medici e infermieri, coordianti dalla Protezione civile, che hanno raggiunto i loro colleghi in corsia; grazie alla loro straordinaria generosità gli ospedali del nord in situazioni più critiche ora possono respirare un po’ di più”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, arrivando a Palazzo Chigi per la cabina di regia con regioni e enti locali.

