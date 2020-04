Coronavirus. Solidarietà: “I Capatosta” consegnano pizze al Niguarda a medici e infermieri

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2020 – Continuano le iniziative di solidarietà in città. Questa notte, i titolari di una famosa catena di pizzerie / ristoranti, ” I Capatosta”, in compagnia dello Show Man e soccorritore Ghyblj e del consigliere comunale di Buccinasco, Luigi Iocca, hanno fatto una “irruzione” a sorpresa presso la centrale operativa del 118 di Milano Niguarda e nel reparto rianimazione Covid 19 andando a consegnare 80 pizze e dolci vari in segno di ringraziamento agli operatori a medici ed infermieri che in prima linea combattono il coronavirus.