LETTERA AD ALER DA UN INQUILINO ONESTO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2020 – Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Aler ti scrivo……

lo faccio ora, in questi giorni in cui il tempo per riflettere non manca. Lo faccio ora dal mio appartamento…..si, il MIO, quello in cui sono nata 45 anni fa e dove ho sempre vissuto. Sono seduta sullo stesso divano che mio papà, che ora non c’é più, comprò 40 anni fa, quando il lavoro in proprio da artigiano iniziò ad ingranare e tutto contento disse a mia mamma che potevano acquistare i mobili della sala. Quel mobile é qui davanti a me con inserita la TV analogica…..Si, si, hai capito bene, ancora quella con il tubo catodico e il digitale terrestre a parte. Non la cambio, ho imparato a non buttare nulla finché non si guasta…..me l’hanno insegnato i miei genitori.

Io sono ancora qui e prendo ancora lo stesso ascensore tutti i giorni, quello che mia mamma continua a pulire nonostante il mal di schiena e l’artrosi alle mani. Eh si, l’addetto dell’impresa di pulizia gli da solo una passata veloce, tra una telefonata e l’altra, ma questo immagino tu lo sappia già. Non fa niente, lo pulisce mamma.

Io sono ancora qui e lotto quotidianamente con il portone rotto, il citofono che non suona, il verde da curare, la gestione dell’immondizia. Sai che a molti dei tuoi inquilini non é ancora chiaro il concetto di raccolta differenziata? L’altro giorno ho provato a spiegarlo all’inquilino del secondo piano…..si, proprio quello che qui neanche risulta, si finge separato dalla moglie….furbo lui……beh, mi ha risposto di farmi i c…zi miei. Peccato che sono anche c….zi miei perché se sbaglia lui pago anch’io ma ho avuto paura a dirglielo. Si, a volte ho paura…..a volte ho paura anche a salire in ascensore con chi non conosco. Al quinto piano c’é un via vai di gente, all’inizio ho pensato che il nuovo inquilino fosse un festaiolo……ma poi ho capito: al quinto piano ha aperto un bed & breakfast con gente che va e gente che viene……mi ha detto che sono tutti fratelli……ma questo immagino che tu lo sappia già.

Io sono ancora qui perché una casa mia non me la sono mai potuta veramente permettere: la vita non va allo stesso modo per tutti e se il lavoro va bene, magari sta male un tuo familiare……Se la salute c’é la ditta in cui lavori poi entra in crisi….Non é mai stato il momento giusto….mai…….neanche ora.

Io sono ancora qui su quel divano che mio papà comprò 40 anni fa a leggere la tua lettera, un testo duro e crudo : mi mandi via Aler, mi cacci da casa mia e mi dai 24 mesi di tempo per farlo da sola prima di mandarmi le forze dell’ordine. Il fatto é che cacci anche mia mamma e io non so come dirglielo……lei é lì che lava ancora l’ascensore perché sai con il coronavirus mica si scherza e qualcuno della scala potrebbe infettarsi e contagiare tutti.

Come glielo spiego ora Aler? Le dico che la mandi via perché ha sempre pagato? Quante rinunce, quanti sacrifici ……. ma che soddisfazione ad ogni piccolo acquisto. Lei infatti si stupisce quando ora nei nuovi alloggi assegnati prima della famiglia vede arrivare i mobili e i muratori per sistemare casa, vede installare impianti di condizionamento, le antenne di Sky…….Eppure sono case popolari da assegnare a persone realmente bisognose. Mah……

Come glielo spiego ora che per te Aler siamo ricchi? Quei 1000 € in più rispetto alla soglia annua massima fissata ci permetteranno di pagare un affitto più alto altrove, é un dato di fatto e non abbiamo neanche il diritto di discutere: la nuova legge regionale dice così……

Come glielo spiego che nessuno le dirà mai grazie per l’ascensore pulito, il portone riparato, il citofono funzionante, il verde curato………come glielo spiego???????

Ho deciso: le diro la verità!Le dirò semplicemente l’unica verità……….Le dirò che dopo 50 anni la stai cacciando da casa sua perché ……é “UN’INQUILINA ONESTA” !!!!!!

Buona vita Aler

Lettera Firmata